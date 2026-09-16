Επέστρεψε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης: Το καλωσόρισμα και τα περαστικά

Στη Βουλή επέστρεψε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του παρουσία μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.



Η επιστροφή του κ. Μυλωνάκη έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον καλωσορίζει κατά την έναρξη της ομιλίας του.



Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Γιώργο Μυλωνάκη από το βήμα της Βουλής, εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του.

«Καλώς ήρθες Γιώργο! Καλή δύναμη, σιδερένιος! Πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε ξανά μαζί μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, τον κ. Μυλωνάκη είχε καλωσορίσει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, ο οποίος, βλέποντάς τον στα υπουργικά έδρανα για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια της υγείας του, έκανε ειδική αναφορά κατά την έναρξη της τοποθέτησής του.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι Γιώργο που σε βλέπουμε ξανά και ελπίζω πως όλοι θα έχουμε σκληρύνει αρκετά για να μην μας επηρεάζει η ακραία τοξικότητα που καλλιεργείται από ορισμένες πλευρές, δυστυχώς και του κοινοβουλίου», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.

Πηγή:ethnos.gr

* Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

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