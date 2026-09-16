Βολουδάκη: Η δομή στους Αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι το τέλος του μήνα

"Μέχρι τέλος του μήνα η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά" δήλωσε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη.

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές είπε ότι αυξήθηκαν στην Κρήτη αλλά μειώθηκαν σε επίπεδο χώρας.

Υπάρχει θέμα με τη Λιβύη ωστόσο γίνονται διπλωματικές επαφές και κινήσεις, τόνισε, ενώ ερωτηθείσα αν την ανησυχούν οι συνεχείς αφίξεις, απάντησε ότι έχουμε την δυνατότητα ως χώρα να το αντιμετωπίσουμε, χωρίς να εφησυχάζουμε.

Παράλληλα η υφυπουργός πρόσθεσε ότι έχουν αυξηθεί οι επιστροφές μεταναστών στις χώρες τους, και πολλές εθελούσιες, όπως πχ άτομα από το Μπαγκλαντές.

Την ίδια ώρα τόνισε ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης, είναι από το Σουδάν, όπου υπάρχει πόλεμος και άρα τους δικαιούνται άσυλο, κάτι που γίνεται με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οκτώ ημέρες μετά τη συνάντηση στης κρητικής αντιπροσωπείας στο Υπουργείο με τον Θάνο Πλεύρη και το τελεσίγραφο του Υπουργού στην ΤΑ να προτείνει μέχρι την άλλη Τρίτη αλλο χώρο, οι κάτοικοι των Αθανάτων συνεχίζουν να αντιδρούν και δίνουν ...το δικό τους τελεσίγραφο στην ΤΑ για το φλέγον, όπως εξελίσσεται θέμα.

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