Δομή μεταναστών: Τελεσίγραφο κατοίκων σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια: "Η ευθύνη είναι τώρα δική σας"

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Νέα ηχηρή παρέμβαση πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με το φλέγον ζήτημα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Μετά τις πρόσφατες επαφές με την κεντρική διοίκηση και τον αρμόδιο Υπουργό, ανοίγει και επίσημα ένα παράθυρο θεσμικής δυνατότητας για την εξέταση του θέματος από μηδενική βάση.

Η εξέλιξη αυτή μετατοπίζει το βάρος της ευθύνης αποκλειστικά στους τοπικούς φορείς. Οι κάτοικοι, μέσω της συντονισμένης παρέμβασής τους, ξεκαθαρίζουν ότι η περίοδος των θεωρητικών διαπιστώσεων και των επικοινωνιακών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Πλέον, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να αποδείξουν έμπρακτα τον ρόλο τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα προστατεύσουν την πόλη και την τοπική κοινωνία.

Τα κρίσιμα αιτήματα των κατοίκων

Η τοπική κοινωνία δεν περιορίζεται σε μια στείρα άρνηση, αλλά αντιθέτως θέτει στο τραπέζι συγκεκριμένες προτεραιότητες:

Αναζήτηση και εξέταση εναλλακτικών, κατάλληλων χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, μακριά από πρόχειρες λύσεις.

Λήψη σοβαρά υπόψη των τεχνικών ενστάσεων και των ζητημάτων καταλληλότητας που έχουν ήδη εγερθεί για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Συντονισμός των τοπικών αρχών με τους κρατικούς μηχανισμούς για την αντικειμενική αξιολόγηση κάθε πιθανής θέσης.

Η Αυτοδιοίκηση προ των ευθυνών της

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασης είναι σαφές: οι αποθήκες Σκουλούδη δεν μπορούν να αποτελέσουν την «εύκολη λύση» απλώς και μόνο επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση καθυστέρησε να εντοπίσει τις εναλλακτικές επιλογές.

Η συγκυρία - όπως αναφέρουν - αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Δήμο και την Περιφέρεια να αποδείξουν ότι δεν λειτουργούν ως απλοί θεατές των αποφάσεων της Αθήνας, αλλά ως θεσμοί που προασπίζονται τη νομιμότητα και την ασφάλεια των πολιτών τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η συζήτηση για τις αποθήκες Σκουλούδη δεν μπορεί να παραμένει σε επίπεδο δηλώσεων και διαπιστώσεων.

Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, υπάρχει πλέον μια σαφής θεσμική δυνατότητα: Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να εργαστούν για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης και στη συνέχεια να εξεταστεί το θέμα από μηδενική βάση.

Αυτό σημαίνει ευθύνη. Και η ευθύνη απαιτεί πράξεις.

Οι κάτοικοι έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουν τεθεί σοβαρά τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Δεν ζητάμε από τον Δήμο και την Περιφέρεια να αποφασίσουν εκείνοι για λογαριασμό μας πού θα γίνει μια δομή.

Ζητάμε να κάνουν τη δουλειά που τους αναλογεί:

Να αναζητήσουν πραγματικές εναλλακτικές.



Να εξετάσουν τη δημόσια περιουσία.



Να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Να αξιολογήσουν τεχνικά κάθε πιθανή θέση.



Και κυρίως, να μην επιτρέψουν να προχωρήσει μια χωροθέτηση σε έναν χώρο για τον οποίο έχουν τεθεί σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας.

Ο Σκουλούδης δεν μπορεί να γίνει η εύκολη λύση επειδή δεν βρέθηκε έγκαιρα η δύσκολη.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν σήμερα μια ευκαιρία να αποδείξουν ότι η Αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς θεατής των αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης.

Να αναλάβουν πρωτοβουλία.



Να βρουν λύση.



Να προστατεύσουν την πόλη.



Να προστατεύσουν τους κατοίκους.



Να προστατεύσουν και τη νομιμότητα.

Δεν ζητάμε το αδύνατο. Ζητάμε να γίνει αυτό που συμφωνήθηκε: αναζήτηση λύσης από μηδενική βάση.

Και τώρα, η ευθύνη είναι ξεκάθαρη

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