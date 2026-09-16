Παππά για το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Με έβαλε σε καρέκλα με ηλεκτρόδια – Κάθε θεραπεία κόστιζε 700 ευρώ»

Η Χριστίνα Παππά μίλησε στην εκπομπή Lieve News με αφορμή την αποκάλυψη που έκανε λίγες ώρες νωρίτερα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Είχα πάει και εγώ σε αυτόν τον γιατρό αλλά δεν μπόρεσα να ξαναπάω. Ήταν πολύ σκοτεινός τύπος και δεν είναι στον χαρακτήρα μου αυτός ο άνθρωπος. Αλλά έχω άλλους ανθρώπους δικούς μου που με στείλανε γιατί ήταν γνωστό το όνομά του. Εγώ πήγα για διατροφή αλλά και για το στομάχι μου και μου είπαν ότι είναι φανταστικός, ο καλύτερος γιατρός. Οι δικοί μου φίλοι πάνε και τώρα. Πηγαίνουν για κάποιες βιταμίνες. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου», είπε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

«Με είχε βάλει και εμένα σε μια καρέκλα με ηλεκτρόδια, με ένα κράνος στο κεφάλι και με κάτι στον πωπό. Κάτι είχε αυτή η καρέκλα που ήταν σαν κάτι να σε χτυπούσε. Και εμένα με γέμισε με βιταμίνες που αυτό δεν με χάλασε, αλλά ήταν όντως πολύ ακριβές. Δηλαδή κάθε τέτοιο που σου δίνανε ήταν εφτακόσια ευρώ», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Χριστίνα Παππά.

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