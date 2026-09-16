Χανιά: Απενεργοποιήθηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές η βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ενεργή βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε οικόπεδο του κέντρου των Χανίων, κατά τη διάρκεια εσκαφής για την ανέγερση κτηρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων, πρόκειται για εύρημα με υψηλή επικινδυνότητα και για τον λόγο αυτό εκκενώθηκε σε ακτίνα 300 μέτρων η περιοχή στην οποία υπάρχουν, σχολεία, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και γενικότερα οικοδομικός αστικός ιστός.

Η βόμβα που εντοπίστηκε χθες από την ιδιωτική ομάδα εργολαβικής εκσκαφής, όπως διαπιστώθηκε άμεσα είναι υπόλειμμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, από την περίοδο των βομβαρδισμών της πόλης των Χανίων από την γερμανική πολεμική αεροπορία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να επιτηρούν και να ελέγχουν την απαγόρευση εισόδου στην αποκλεισμένη ακτίνα. Οι γονείς των μαθητών του 8ου Νηπιαγωγείου και των μαθητών του 20ου και 25ου Δημοτικών Σχολείων ενημερώθηκαν και παρέλαβαν τα παιδιά.

Στην περίμετρο περιλαμβάνονται οι οδοί Κριτοβουλίδου, Γιαμπουδάκη, Ψυλλάκη, Νεάρχου, Παπαρρηγοπούλου, Ξανθουδίδου, Κροκιδά και Αντωνίου Γιάνναρη, καθώς και τα τμήματα των οδών Αποκορώνου και Ηρακλείου που γειτνιάζουν με το σημείο. Η ακριβής οριοθέτηση γίνεται επί τόπου από την Ελληνική Αστυνομία, της οποίας οι υποδείξεις υπερισχύουν.

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της περιοχής όπως τους ζητήθηκε και από την δημοτική αρχή Χανίων, θα επιστρέψουν μόλις ανακοινωθεί η άρση των μέτρων. Η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας ξεκίνησε στις 9.00 σήμερα το πρωί από ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης του Στρατού, με στόχο σε πρώτο στάδιο να απενεργοποιηθεί και κατόπιν σε ασφαλές σημείο του νομού Χανίων όπου θα μεταφερθεί, να εξουδετερωθεί.

Όπως είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, στο ΑΠΕ ΜΠΕ, η επιχείρηση είναι επικίνδυνη, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα και η περιοχή θα λειτουργήσει κανονικά, μετά το OK από πλευράς των ειδικών του Στρατού. Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Απενεργοποιήθηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο

Σύμφωνα με τα haniotikanea.gr, απενεργοποιήθηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο προκειμένου την Πέμπτη. Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς ασφάλισαν τη βόμβα και την απενεργοποίησαν ενώ στη συνέχεια φορτώθηκε σε όχημα του στρατού «Καναδέζα» και συνοδεία αστυνομικών οχημάτων και της πυροσβεστικής μεταφέρθηκε σε χώρο όπου θα εξουδετερωθεί. Οι δρόμοι της περιοχής δόθηκαν πάλι σε κυκλοφορία.

*Φωτογραφία από orange press

*Βίντεο: haniotika-nea.gr

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