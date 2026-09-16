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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη Βουλή: «Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Ανδρουλάκης Βουλή
clock 15:07 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αιχμηρή κριτική που άσκησε στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το δίλημμα «Ελπίδα ή Περιπέτεια», που διατύπωσε στην ομιλία του.

«Επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νοιώσει φόβο αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Προσέθεσε ότι στις τοποθετήσεις τους, ο πρωθυπουργός και ο κ. Βορίδης, που μίλησε νωρίτερα, επιχείρησαν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και τόνισε πως για τη ΝΔ ελπίδα είναι να καθηλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

Επίσης υποστήριξε πως «από το Μητσοτάκης ή Χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ερμηνεύοντας πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, και τόνισε πως αντι ζητήσει να ανακαλέσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός ζήτησε τα ρέστα από το ΠΑΣΟΚ.

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