Κύπρος: Τρόμος μετά τον Μαζωνάκη - Μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισε η Αστυνομία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές και διωκτικές αρχές της Κύπρου, μετά τον εντοπισμό εξειδικευμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε δύο ιατρικά κέντρα.

Η υπόθεση, η οποία εξετάζεται με άκρα σοβαρότητα από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας, λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις καθώς συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη τραγωδία στην Αθήνα και τον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από επείγουσα, επίσημη επιστολή που απέστειλε το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι υγειονομικές αρχές ζήτησαν την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα της κατοχής, της εισαγωγής αλλά και της χρήσης των συγκεκριμένων ιατρικών συσκευών στα δύο κέντρα.

Το «μοντέλο της Αθήνας» και οι υποσχέσεις αντιγήρανσης

Οι κυπριακές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη των συγκεκριμένων κέντρων αξιοποιώντας στοιχεία από τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα εν λόγω ιατρικά κέντρα φαίνεται πως εφάρμοζαν ένα πανομοιότυπο μοντέλο λειτουργίας με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας.

Οι ύποπτες διαδικασίες διαφημίζονταν κυρίως ως «θεραπείες ευεξίας», «αποτοξίνωσης» και «προηγμένης αντιγήρανσης». Ωστόσο, η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια αυστηρά νοσοκομειακή και επεμβατική ιατρική πράξη, η οποία επιτρέπεται να διενεργείται αποκλειστικά σε εξειδικευμένες αιματολογικές ή νεφρολογικές μονάδες και υπό την επίβλεψη ειδικών ιατρών, καθώς ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των ασθενών.

Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά δεδομένα

Η κυπριακή Αστυνομία βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ΕΛ.ΑΣ., καθώς τα ευρήματα από την Αθήνα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία των ερευνών στο νησί. Στην Ελλάδα, οι αναλύσεις των ειδικών στα ψηφιακά δεδομένα της μοιραίας συσκευής έδειξαν ότι το μηχάνημα είχε καταγράψει επανειλημμένες ειδοποιήσεις σφάλματος (error) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, χωρίς ωστόσο αυτή να διακοπεί εγκαίρως.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας αναμένεται να προχωρήσουν σε κατασχέσεις των μηχανημάτων, ενώ στο μικροσκόπιο θα τεθούν τα πελατολόγια των δύο κέντρων, τα πιστοποιητικά αδειοδότησης των γιατρών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι συσκευές αυτές εισήχθησαν στην Κύπρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις αρχές να εμφανίζονται αποφασισμένες να ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από το παράνομο δίκτυο των λεγόμενων «ελιξιρίων νεότητας» που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

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