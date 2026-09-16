Κρήτη: Επιδοτήσεις τέλος τον Οκτώβρη - Στον αέρα η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ΟΣΔΕ

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις και συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη οι ιδιοκτήτες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Κρήτη. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνεχιζόμενα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα του ΟΣΔΕ, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις επιδοτήσεις χιλιάδων παραγωγών. Τεράστιες καθυστερήσεις και τεχνικές δυσλειτουργίες στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών (Ενιαία Δήλωση - ΟΣΔΕ), έχουν φέρει την κατάσταση στο απροχώρητο.

Σε δηλώσεις του, στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Παγκρήτιου συλλόγου γεωπόνων μελετητών τεχνολόγων Νίκος Κουτεντάκης αποτύπωσε την κατάσταση, εκφράζοντας παράλληλα μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το τεχνικό σκέλος, αλλά κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα θεσμικά κενά. Τις επόμενες ημέρες ευελπιστεί όπως είπε ότι θα υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία της πλατφόρμας, ωστόσο εξήγησε ότι η μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής αντιστοίχισης ATAK με ΚΑΕΚ από το 95% στο 55% αποτελεί απλώς ένα «ημίμετρο». Όπως τόνισε, η βελτίωση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα στην ουσία του. Εάν δεν αποδειχθεί το υπόλοιπο 45%, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα επιβληθούν βαριές ποινές και πρόστιμα τόσο στους παραγωγούς όσο και στα ίδια τα ΚΥΔ.

Στον «αέρα» οι επιδοτήσεις – Ορατός ο κίνδυνος για το 2027

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι αγρότες δεν θα λάβουν την καθιερωμένη προκαταβολή της επιδότησης τον Οκτώβριο, κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν και την πληρωμή του Δεκεμβρίου και αντιμετωπίζουν το εφιαλτικό σενάριο η εξόφληση των δικαιωμάτων τους να μετατεθεί για το 2027. Για να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην πλατφόρμα μετατίθεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου , η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 που έληξε 15 του μήνα για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των μεταβιβάσεων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Νωρίς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ όλης της Κρήτης βρέθηκαν στην ΕΑΣΗ για νέα σύσκεψη και ενημέρωση των προβλημάτων που υπάρχουν

Παράλληλα ο κ. Κουτεντάκης τόνισε οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, το πρόγραμμα Νέων Αγροτών και τις Ομάδες Παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν κατ’ επέκταση και τα μελετητικά γραφεία από τις συνθήκες κρίσης που διαμορφώνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα του πρωτογενούς τομέα, το οποίο βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ΚΥΔ της Κρήτης να ενημερώσουν τους βουλευτές και την Περιφέρεια Κρήτης για τα προβλήματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί .Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίστηκε η ανάγκη η Πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι τότε αναμένεται η συγκέντρωση και οριστικοποίηση των αιτημάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να κατατεθούν στον Υπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησης και να δοθούν οριστικές λύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Κρήτη: Έβαλε τέλος στη ζωή του στην αυλή του σπιτιού του