Κρήτη: Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Πότε βελτιώνεται

Κυριαρχεί το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στην Κρήτη φέρνοντας την πρώτη αισθητή αλλαγή της εποχής με υποχώρηση της θερμοκρασίας, αυξημένη συννεφιά, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανόλης Λέκκας, αξιολόγησε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες. Για σήμερα Τετάρτη (16.09) ο καιρός επιφυλάσσει εκπλήξεις καθώς προβλέπεται ένταση των φαινομένων από το μεσημέρι, αρχικά ΄στα δυτικά τμήματα και αργότερα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και ανατολικότερα.

Αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση -σύντομης διάρκειας- ακόμα και στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 - 4 μποφόρ ενώ στα νότια έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερναεί σήμερα τους 25 - 26 βαθμούς κελσίου.

Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και το βράδυ. Αύριο Πέμπτη (17.09) περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, με τις βροχές να αποκτούν πιο ήπιο χαρακτήρα, με την αστάθεια του καιρού να περιορίζεται στα βόρεια τμήματα. Οι βοριάδες θα είναι ισχυρότεροι ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 με 26 βαθμούς κελσίου.

Την Παρασκευή (18.09) θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ και το Σαββατοκύριακο η κατάσταση θα εχει βελτιωθεί με την θερμοκρασία τις πρωινές ώρες να αγγίζει κατά τόπους και τους 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία το βράδυ δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com