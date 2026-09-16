Κρήτη: Ο πιτσιρικάς έδειξε πλαστή ταυτότητα για να πάρει τσιγάρα και προκάλεσε... 4 συλλήψεις

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"Μόδα" αρχίζει να γίνεται στην Κρήτη η επίδειξη πλαστής ταυτότητας από ανήλικους, προκειμένου να αγοράσουν, ό,τι απαγορεύεται για την ηλικία τους, δηλαδή αλκοόλ και τσιγάρα.

Στον 'Αγιο Νικόλαο ένας 17χρονος έδειξε σε υπάλληλο μίνι μάρκετ πλαστό έγγραφο, που τον παρουσίαζε... 18χρονο, προκειμένου να αγοράσει τσιγάρα και άρχισε να καπνίζει μέσα στο κατάστημα.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί ο ίδιος, η υπάλληλος, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, καθώς και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,

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