Ηράκλειο: Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση – Βλάβες και προγραμματισμένες διακοπές

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου, του Γαζίου και της Χερσονήσου προκλήθηκαν τα ξημερώματα, ταλαιπωρώντας για ακόμα μία φορά τους πολίτες, που βρίσκονται θεατές στο ίδιο σκηνικό εδώ και αρκετό διάστημα.

Τα ξημερώματα αρκετά νοικοκυριά αντιμετώπισαν εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης, με πιθανή αιτία τη βλάβη σε μετασχηματιστή, ζημιά που προκλήθηκε από τη νυχτερινή βροχή και την υψηλή υγρασία.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου κλήθηκε να επιχειρήσει μετά από τηλεφωνήματα για εκρήξεις σε στύλους.

Στο μεταξύ, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει και για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Δήμων Φαιστού, Χερσονήσου, Ηρακλείου και Βιάννου, λόγω εργασιών κατασκευής.

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η διακοπή αφορά τα Σκούρβουλα, στην περιοχή προς το αρδευτικό Πουλινάκη, από τις 8:00 έως τις 10:00, καθώς και σημεία της Χερσονήσου από τις 8:00 έως τις 15:00.

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, διακοπές θα σημειωθούν στη Σταλίδα από τις 8:00 έως τις 11:00, ενώ από τις 8:00 έως τις 12:00 θα επηρεαστούν περιοχές στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών, η Λιβάδα Βουτών, οι Αθανάτοι και τμήμα των Σταυρακίων. Στα Σταυράκια, στο αρδευτικό Γιαννακάκη, η διακοπή θα διαρκέσει έως τις 15:00.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζονται διακοπές στη Βιάννο και την Άνω Βιάννο, από τις 9:00 έως τις 15:00, σε σημεία του δικτύου που περιλαμβάνουν αντλιοστάσια, υδραγωγεία, ελαιουργείο, ΧΥΤΑ και υποσταθμό.

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