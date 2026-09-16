Θάνατος Μαζωνάκη: Ανεπιθύμητη στον Κορυδαλλό η γιατρός - Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ

Αντιδράσεις φέρεται να έχουν εκδηλωθεί στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού ενόψει της επικείμενης προφυλάκισης της Ιωάννας Γάκα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023, όπου τραγούδησε για τις κρατούμενες και πέρασε χρόνο μαζί τους. Η επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και είχε αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για τις γυναίκες που βρίσκονταν τότε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει στον προαύλιο χώρο, ενώ είχε συνομιλήσει με τις κρατούμενες και είχε επισκεφθεί χώρους του καταστήματος. Εκείνες, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει πανό και μηνύματα υποδοχής για τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία του.

Η επίσκεψη εκείνη φαίνεται πως έχει μείνει στη μνήμη των γυναικών που είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά. Σήμερα, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχόμενη παρουσία της στη γυναικεία πτέρυγα έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, η στάση αυτή αποδίδεται στην αγάπη και την εκτίμηση που είχαν οι κρατούμενες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επιλέξει να βρεθεί κοντά τους και να τους προσφέρει μια διαφορετική ημέρα μέσα στη φυλακή.

Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ

Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών με κατεπείγουσα έρευνα.Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αριστείδης Κορέας διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο ενδεχόμενες ευθύνες αρμόδιων για την διενέργεια ελέγχων νομιμότητας λειτουργίας του ιατρείου των δύο κατηγορούμενων για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Η έρευνα αποσκοπεί στον ποινικό έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελεγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στον επίμαχο χώρο. Σύμφωνα με την εντολή του κ. Κορέα, ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διενεργήσει την έρευνα θα πρέπει να εξακριβώσει αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια την διαδικασία πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα που διέθεταν. Παράλληλα ο κ. Κορέας ζητά να διερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

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