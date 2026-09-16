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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 44χρονο - Τί βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι και στο μαντρί του

ποιμνιοστάσιο
clock 13:45 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη χθες (15.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 44χρονος ημεδαπός  κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και της Αστυνομική Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία, στο ποιμνιοστάσιο και περιβάλλοντες χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο ημεδαπός κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα (9) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 μέτρα, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής (ζώα άνευ ενωτίων, αναντιστοιχία δηλωθέντων – ανευρεθέντων ζώων και έλλειψη πινακίδας).

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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