Η στιγμή που το έδαφος ανοίγει κάτω από τα πόδια αστυνομικού και τον…«καταπίνει» το έδαφος (βίντεο)

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Praia Grande, στις ακτές της πολιτείας του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, όταν ένας αστυνομικός βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε έναν μεγάλο κρατήρα που άνοιξε κάτω από τα πόδια του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Vila Caiçara, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν ισχυρές βροχοπτώσεις. Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στα social media.

Το έδαφος υποχώρησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Ο αστυνομικός βρισκόταν στην περιοχή για να ελέγξει ένα σημείο όπου είχε ήδη σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Καθώς πλησίασε τον κρατήρα για να δει την κατάσταση, το πεζοδρόμιο κάτω από τα πόδια του υποχώρησε ξαφνικά, o άνδρας έπεσε μέσα στην τρύπα και εξαφανίστηκε από το πλάνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το περιστατικό, ο κρατήρας είχε βάθος περίπου δύο μέτρων. Τη στιγμή της πτώσης κατέγραφε σε ζωντανή μετάδοση ο Itaicy Júlio, δημιουργός περιεχομένου και διαχειριστής της σελίδας Praia Grande Mil Grau. Ο ίδιος είχε βρεθεί στην περιοχή για να καταγράψει τα προβλήματα που είχαν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις και είχε προηγουμένως ενημερώσει τη δημοτική αστυνομία.

Μετά την πτώση, ο Júlio έτρεξε να ενημερώσει τον συνάδελφο του αστυνομικού που βρισκόταν στη δημοτική περιπολία. Ο φρουρός κατάφερε τελικά να βγει από τον κρατήρα, με τη συνδρομή του συναδέλφου του, του δημοσιογράφου και ενός κατοίκου της περιοχής. Ο ίδιος χρησιμοποίησε και τεχνικές που είχε διδαχθεί στην εκπαίδευσή του για να σκαρφαλώσει από την τρύπα. Αρχικά αναφέρθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε για προληπτικό έλεγχο στον ώμο και έλαβε φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο, προτού πάρει εξιτήριο.

Η υποχώρηση σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων που έπλητταν τη Baixada Santista. Αρχικά η δημοτική αρχή απέδωσε το περιστατικό σε ρήξη αγωγού της Sabesp, της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής. Ωστόσο, η ίδια η Sabesp ανέφερε στη συνέχεια ότι πραγματοποιούσε επείγουσες εργασίες σε φρεάτιο του αποχετευτικού συστήματος, το οποίο υπέστη ζημιά λόγω του μεγάλου όγκου νερού που δέχθηκε το δίκτυο. Η διαρροή περιορίστηκε και συνεργεία ανέλαβαν την αποκατάσταση. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα όρια της Praia Grande με τη Mongaguá και στο σημείο υπήρξε επίσης πτώση στύλου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απομόνωσαν το τμήμα του παραλιακού πεζοδρομίου ώστε να μην πλησιάζουν πεζοί.

Πηγή: gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από τα εστιατόρια

Ιταλία: Εργοστάσιο λειτουργεί μόλις 70 ημέρες τον χρόνο -Ποιο δημοφιλές προϊόν παράγει