Σοκ: Ελικόπτερο συντρίβεται ξανά και ξανά σε αεροδρόμιο!

Σοκαριστικές εικόνες από αεροδρόμιο της Γιούτα καταγράφουν τη στιγμή που ένα ελικόπτερο χάνει τον έλεγχο λίγο μετά την απογείωσή του και συντρίβεται επανειλημμένα στον τροχόδρομο. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο εκπαιδευτής πτήσεων και ο μαθητευόμενος που επέβαιναν σε αυτό γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Σίνταρ Σίτι. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται το κόκκινο Bell 206 να σηκώνεται από το έδαφος και λίγο αργότερα να προσκρούει με δύναμη, προτού αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα πάνω στον τροχόδρομο.

Δείτε το βίντεο εδώ

Αποκολλήθηκε το ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου



Κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης, το ελικόπτερο φτάνει σχεδόν σε κατακόρυφη θέση και το ουραίο τμήμα του αποκόπτεται. Το Bell 206 συνεχίζει να περιστρέφεται και να χτυπά στο έδαφος, μέχρι που τελικά ακινητοποιείται μέσα σε σύννεφο σκόνης και συντριμμιών.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, κατέληξε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ο 32χρονος εκπαιδευτής έχασε τον έλεγχο του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια του μαθήματος και όχι εξαιτίας κάποιας μηχανικής βλάβης.

Παρά τη βίαιη συντριβή, τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο 25χρονος μαθητευόμενός του υπέστησαν μόνο «ελαφρά» τραύματα, σύμφωνα με την έκθεση του NTSB. Τα στοιχεία των δύο ανδρών δεν δημοσιοποιήθηκαν.

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