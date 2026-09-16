Μαθητεία ΔΥΠΑ: "Τρέχουν" αιτήσεις για επίδομα 240 ευρώ τον μήνα

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Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, αποκτώντας παράλληλα αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

Οι τρεις ειδικότητες που προσφέρονται στη ΔΥΠΑ

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ειδικότητες που παρέχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης:

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Πώς θα κάνετε την αίτηση βήμα-βήμα

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.

Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Παράλληλα, στη διάθεση των ενδιαφερομένων βρίσκεται και ο ψηφιακός σύμβουλος DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε υποψηφίου.

Σε ποιες πόλεις λειτουργούν οι ΠΕΠΑΣ

Οι επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο.

Για το σχολικό έτος 2026-2027, οι ειδικότητες διαμορφώνονται ανά σχολή, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του κλάδου του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Αναλυτικά:

Σε Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδο λειτουργούν και οι τρεις ειδικότητες: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Σε Μυτιλήνη και Πάτρα λειτουργούν οι ειδικότητες Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Σε Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα λειτουργεί η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο ακολουθεί η μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Η μαθητεία πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Πόσα χρήματα θα παίρνουν οι μαθητευόμενοι – Επίδομα 240 ευρώ και 9 ευρώ σίτιση

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ΠΕΠΑΣ είναι ότι οι μαθητευόμενοι αμείβονται κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους και ασφαλίζονται.

Το ημερομίσθιο αντιστοιχεί στο 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη. Με βάση το ποσό που αναφέρεται για το 2026, η αμοιβή διαμορφώνεται σε 39,04 ευρώ ημερησίως.

Παράλληλα, προβλέπεται μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι μαθητευόμενοι έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, ενώ λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Παράλληλα, εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, προβλέπεται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές, ενώ οι μαθητευόμενοι δικαιούνται και αναβολή στράτευσης.

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