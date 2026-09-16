Μπαρτζώκας για Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ: «Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό» (βίντεο)

Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ παρόντα, αν και δεν προπονήθηκε σήμερα, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι ενόψει της συμμετοχής των Πρωταθλητών Ευρώπης στο 1ο ιστορικό Super Cup της Euroleague. Ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρόλευκων» ξεπέρασε την τενοντίτιδα και ο μόνος λόγος να μην αγωνιστεί είναι αν αισθανθεί ξανά ενοχλήσεις στον ορθό μηριαίο αριστερά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των Κώστα Παπανικολάου και Ταϊρίκ Τζόουνς, ενόψει του ημιτελικού με τη Φενερμπαχτσέ την Παρασκευή (18/09, 17:00). Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της τουρκικής ομάδας θα διασταυρώσει τα ξίφη του στην «Etihad Arena» με τον νικητή του Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης στο άλλο ζευγάρι.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο τεχνικός της ομάδας του Πειραιά Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε:

«Ξεχωριστή η σημασία, είναι ένας τίτλος, θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Είμαι περίεργος πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι υψηλό, με ποιοτικές ομάδες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα».

Και πρόσθεσε: «Για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ήταν στο Final-4. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί και είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Είναι ένα σοβαρό τουρνουά και θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, αφού δεν έχουν βρει ακόμη χημεία οι ομάδες».

Αναφορικά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε: «Όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ο Μιλουτίνοφ δεν προπονήθηκε σήμερα, δεν έχει κάτι σοβαρό, ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο».

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