Θεσσαλονίκη: Καρχαρίες και σαλάχια στη Νέα Παραλία -Δωρεάν έκθεση για μικρούς και μεγάλους

Μια διαφορετική εικόνα θα συναντήσουν τις επόμενες ημέρες όσοι βρεθούν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς καρχαρίες, σαλάχια και χίμαιρες μεταφέρονται στον Κήπο των Γλυπτών μέσα από μια πρωτότυπη και δωρεάν έκθεση.

Ρεαλιστικά ομοιώματα μεγάλων διαστάσεων δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά, αλλά και παρεξηγημένα, είδη που ζουν στις ελληνικές θάλασσες. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη δράση στον Κήπο των Γλυπτών, δίπλα στη Γυάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα στα εντυπωσιακά ομοιώματα και παράλληλα να ενημερωθούν για τη ζωή και τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα θαλάσσια είδη.

Στόχος της δράσης είναι να φέρει το κοινό πιο κοντά στα συγκεκριμένα θαλάσσια είδη, να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να αναδείξει τις απειλές που αντιμετωπίζουν στις ελληνικές και μεσογειακές θάλασσες.

Σύμφωνα με την iSea, στις ελληνικές θάλασσες συναντώνται 33 είδη καρχαριών, 28 είδη σαλαχιών και ένα είδος χίμαιρας. Παρά τη σημασία τους για την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, περισσότερα από τα μισά απειλούνται με εξαφάνιση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα βρίσκονται στον χώρο εκπρόσωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης, οι οποίοι θα ξεναγούν τους επισκέπτες, θα παρέχουν πληροφορίες και θα απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή, τη συμπεριφορά και την προστασία αυτών των θαλάσσιων οργανισμών.

Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09.00 μέχρι τις 14.00, και τα Σαββατοκύριακα, από τις 18.00 μέχρι τις 21.00.

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, οι εκπρόσωποι της iSea θα βρίσκονται στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ειδικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση μαζί με τις τάξεις τους, καθώς και οργανωμένες ομάδες, μπορούν να προγραμματίσουν την ξενάγησή τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life PROMETHEUS και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή της αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

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