ΤΕΤ.16 Σεπ 2026 19:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Στο χειρουργείο για 8η φορά

Μουγκοπέτρος
clock 17:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Άρης Μουγκοπέτρος  υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο χέρι του. Μάλιστα, ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Αυτή είναι η όγδοη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιεί από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη το Πάσχα του 2025

«8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Διαβάστε επίσης 

Ορφέας Περίδης: Έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

Παππά για το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Με έβαλε σε καρέκλα με ηλεκτρόδια – Κάθε θεραπεία κόστιζε 700 ευρώ»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

μουσικος Χειρουργείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis