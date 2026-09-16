Άρης Μουγκοπέτρος: Στο χειρουργείο για 8η φορά

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο χέρι του. Μάλιστα, ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Αυτή είναι η όγδοη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιεί από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη το Πάσχα του 2025

«8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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