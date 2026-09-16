Στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική προστασία στο Λασίθι – Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι φορείς

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου βρέθηκαν η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ενόψει της περιόδου αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργου Τσαπάκου, καθώς και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι απαιτούμενες δράσεις πρόληψης, αλλά και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης κινητοποίησης και αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων.

Παράλληλα, έγινε αποτίμηση της έως σήμερα πορείας της αντιπυρικής περιόδου, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν την επιχειρησιακή ανταπόκριση και τη συνεργασία των υπηρεσιών που συμμετέχουν στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ακόμη οι κλιματικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα, ενώ έγινε αναφορά και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο και στις πιθανές επιδράσεις του στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, έδωσε έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως τόνισε, η έγκαιρη προετοιμασία και η διαρκής επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ανάγκη διατήρησης υψηλού βαθμού ετοιμότητας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

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