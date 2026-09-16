Φον Ντερ Λάιεν: «Πέθαναν ως ήρωες» είπε για τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου

Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα όταν το ελικόπτερο τους συνετρίβη στη Ψάθα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η φον Ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

Image Την ώρα που μιλούσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν προβλήθηκαν φωτογραφίες του Δανού πιλότου

Η φον Ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.

Image

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της. Η φον Ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους δύο αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

Image Μετά την αναφορά της προέδρου της Κομισιόν, οι ευρωβουλευτές, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν παρατεταμένα ως φόρο τιμής στους δύο πιλότους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 3 νεκροί από πτώση ειδησεογραφικού ελικοπτέρου (βίντεο)

ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» ακίνητα στην Κρήτη – Πλειστηριασμοί σε Χανιά και Ηράκλειο