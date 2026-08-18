Νέα στοιχεία για την πρόσκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα -Το κρίσιμο 15λεπτο πριν από τη σύγκρουση

Τουλάχιστον 15 καταθέσεις έχουν ληφθεί για το δυστύχημα της 2ας Αυγούστου, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, στην περιοχή της Ψάθας, ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε πλήξει περιοχές από τη Βοιωτία έως τη Δυτική Αττική.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την προανάκριση, την οποία χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναφέρουν ότι μεταξύ όσων έχουν κληθεί να καταθέσουν είναι επιτελείς, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής, ενώ έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου όσο και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαινε στο ίδιο αεροσκάφος.

Το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατάφερε, μετά τη σύγκρουση, να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Δεν είχαν οπτική επαφή

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής υποστηρίζουν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν.

Όπως φέρεται να ανέφεραν, τη στιγμή της πρόσκρουσης πίστεψαν ότι πιθανότατα είχαν παρασύρει καλώδια ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν ένα άλλο, προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι επιχειρούσαν ως μέρος σχηματισμού.

Η εντολή που φέρονται να είχαν ήταν, μόλις ολοκληρώσει τη ρίψη το προπορευόμενο ελικόπτερο, να ακολουθήσει η δική τους ρίψη. Σύμφωνα με μία πληροφορία, οι επιζώντες φέρονται να είπαν ότι δεν γνώριζαν πως συμμετείχε τρίτο ελικόπτερο. Άλλη πληροφορία αναφέρει ότι άκουσαν στον ασύρματο πλήρωμα τρίτου ελικοπτέρου να αναφέρει ότι προσεγγίζει. Δεν είναι πάντως γνωστό πότε ακριβώς έγινε η συγκεκριμένη επικοινωνία και πότε οι επιζώντες αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου.

Το κρίσιμο 15λεπτο

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα φαίνεται να έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος φέρεται να ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, χρειάστηκε να αποχωρήσει από τη διαδικασία του συντονισμού λόγω αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς στο έδαφος.

Ο συντονισμός φέρεται να πέρασε σε εναέριο συντονιστή, ο οποίος βρισκόταν σε ελικόπτερο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, ούτε ο εναέριος συντονιστής βρισκόταν στην περιοχή της Ψάθας, αλλά αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή των Φυλών.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επηρέασε την εικόνα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή για τις κινήσεις και τις θέσεις των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο τα ηχητικά ντοκουμέντα

Οι Αρχές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στα ηχητικά ντοκουμέντα και στις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των επιτελών και των πληρωμάτων των ελικοπτέρων.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς ειπώθηκε πριν από τη σύγκρουση, ποιες οδηγίες δόθηκαν, εάν υπήρξαν προειδοποιήσεις για την παρουσία άλλων ελικοπτέρων και εάν υπήρξε κάποιο κενό στην επικοινωνία ή στον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να μεταφερθούν στο Τατόι, όπου αναμένεται να εξεταστούν από εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες. Τελευταίοι αναμένεται να καταθέσουν οι συντονιστές, αφού προηγουμένως συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα στοιχεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό την εικόνα που επικρατούσε στον αέρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση και να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις στον συντονισμό των εναέριων μέσων.

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