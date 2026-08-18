Πολεοδόμηση οικισμών: Δεν χτίζεις εκτός αν είσαι... τσιφλικάς. Ακόμη ένα σύστημα δύο ταχυτήτων (βίντεο)

Μια ακόμη αδικία εις βάρος των πολλών μικρών ιδιοκτητών ακινήτων σε οικισμούς, που δημιούργησε η κυβέρνηση της ΝΔ σχετικά με την πολεοδόμηση, αναδεικνύει με δήλωσή του ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης κάνει αναφορά στο παράδειγμα των Βασιλειών, που από τα 962 στρέμματα που ήταν εντός των ορίων του οικισμού, με το Προεδρικό Διάταγμα μείωσης των ορίων διασώθηκαν μόλις τα 92, δηλαδή έγινε μείωση κατά 90% και τονίζει:

«Έχεις ένα χωραφάκι στο χωριό σου; Δεν μπορείς να χτίσεις. Περιόρισαν τα όρια των οικισμών. Έχεις ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου. Δεν μπορείς να χτίσεις. Καταργούνται ουσιαστικά οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Περιμένεις χρόνια να επεκταθεί το Σχέδιο Πόλης; Ούτε εκεί μπορείς να χτίσεις.



Κι εκεί που λες ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έκλεισε όλες τις πόρτες, φέρνει ένα νομοσχέδιο για τα ύδατα - όχι για τη χωροταξία - και ανάμεσα στα άρθρα εμφανίζεται νέα δυνατότητα ιδιωτικών πολεοδομήσεων για εγκαταλελειμμένους ή φθίνοντες οικισμούς. Ακούγεται ωραίο. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Αφορά όσους διαθέτουν εκτάσεις από 50-200 στρέμματα. Πόσοι απλοί πολίτες έχουν 50, 100, 200 στρέμματα; Ποιος μπορεί να πληρώσει όλες τις σύνθετες μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται; Μήπως τελικά το εργαλείο αυτό δεν αφορά τον μικρό ιδιοκτήτη αλλά πάλι τους λίγους και ισχυρούς;



Υπάρχει ακόμα μια αλλαγή. Παλαιότερα, τέτοιες πολεοδομήσεις μπορούσαν να προωθούνται από τους Δήμους. Τώρα εισάγεται η έννοια του «φορέα» ανοίγοντας τον δρόμο και σε εταιρείες. Την ίδια στιγμή, περιορίζονται οι δυνατότητες δόμησης για τους πολλούς, δημιουργούνται νέα ειδικά εργαλεία για όσους μπορούν να συγκεντρώσουν τεράστιες εκτάσεις. Σαν να μην έφτανε αυτό, όλη αυτή η φιλοσοφία έρχεται να κουμπώσει με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Όπου προβλέπονται οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις ακόμα και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το πλαίσιο.



Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη αναζωογόνηση των χωριών ή δημιουργεί ένα νέο μοντέλο συγκέντρωσης γης και ανάπτυξης που τελικά ευνοεί κυρίως μεγάλα, πολύ μεγάλα, επενδυτικά σχήματα;



Γιατί όταν ο μικρός δεν μπορεί να χτίσει πουθενά και ο μεγάλος αποκτά νέα εργαλεία τότε η ισότητα απέναντι στο νόμο αρχίζει να μοιάζει μάλλον με προνόμιο.



Η πρόταση είναι ξεκάθαρη: Αναζωογόνηση των εγκαταλελειμμένων οικισμών, ναι. Αλλά με κανόνες που να δίνουν πραγματικές δυνατότητες στους κατοίκους, στους νέους ανθρώπους, στους αγρότες, στους μικρούς ιδιοκτήτες και στους Δήμους. Επέκταση, επιτέλους, των σχεδίων Πόλης όπου απαιτείται, δίκαιη πολεοδομική πολιτική και κίνητρα για αποκέντρωση



Όχι ένα ακόμα σύστημα δυο ταχυτήτων. Μια ταχύτητα για τους πολλούς που απαγορεύεται να χτίζουν και μια για τους λίγους που μπορούν να πολεοδομήσουν ολοκληρωμένες εκτάσεις.



Αλήθεια εσύ ακόμα τους εμπιστεύεσαι;».

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