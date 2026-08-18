Βίντεο από τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και πέφτει πάνω του η μηχανή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα καταγράφεται σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας: Είναι η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή στην παραλιακή και πέφτει πάνω του η μηχανή με οδηγό τον 39χρονο.

Ο 39χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 20:26 το βράδυ της Δευτέρας (17/8), στην παραλιακή, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και δημοσιεύει το notia.gr, το ταξί βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη και επιχειρεί αναστροφή στην πλατεία Κρήτης με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του με ταχύτητα η μηχανή που κινείται στην αριστερή λωρίδα.

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - ΕΚΑΒ: «Ασφυξία» από τα περιστατικά μέθης – Επιτακτική ανάγκη το πολυϊατρείο σε Χερσόνησο και Μάλια

Ηράκλειο: Εφιάλτης η αναζήτηση σπιτιού– Στεγαστική «ασφυξία» και απίστευτες καταγγελίες για μεσίτες