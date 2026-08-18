Παναγιώτης Σημανδηράκης στο Ράδιο Κρήτη: Τα Χανιά αποκτούν χώρους για τις επόμενες γενιές (ηχητικό)

Μια σειρά από μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα των Χανίων μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με τη Δημοτική Αγορά να βρίσκεται στην τελική ευθεία, τα Ενετικά Νεώρια να περνούν στη φάση της αποκατάστασης και σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολεία και ελεύθερους χώρους να προχωρούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του Δήμου, με αφορμή και την υπογραφή για την αποκατάσταση των Ενετικών Νεωρίων, τονίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και τις επόμενες γενιές.27,7 εκατ. ευρώ για τα Ενετικά Νεώρια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, για την αποκατάσταση των Ενετικών Νεωρίων ολοκληρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα στάδια και εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι, ύψους 27,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διαγωνισμός έχει ανατεθεί και, όπως ανέφερε ο κ. Σημανδηράκης, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να στηθεί εργοτάξιο στον χώρο.

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών έχει οριστεί στα τρία χρόνια.«Πρόκειται για μνημεία που αφορούν στις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης και ανάδειξης των ιστορικών μνημείων των Χανίων.

Στην τελική ευθεία η Δημοτική Αγορά

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η Δημοτική Αγορά Χανίων, με τον δήμαρχο να κάνει λόγο για τις τελευταίες πινελιές πριν από την επαναλειτουργία της. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Χανίων έκανε μια συνειδητή επιλογή σχετικά με τον χαρακτήρα που θα έχει η αγορά. Στόχος είναι να επιστρέψει στη φιλοσοφία με την οποία ξεκίνησε το 1913, λειτουργώντας ως αγορά τροφίμων και φιλοξενώντας κατά κύριο λόγο καταστήματα με κρητικά προϊόντα.

Τα τουριστικά καταστήματα απομακρύνονται από το νέο μοντέλο λειτουργίας, ενώ κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να διαθέτει ένα μόνο κατάστημα στη Δημοτική Αγορά. Συνολικά, η αγορά θα διαθέτει 65 καταστήματα, εκ των οποίων τα 42 είναι τα παλιά καταστήματα και τα υπόλοιπα θα προκύψουν από τις νέες διαδικασίες.

Μάλιστα, στις 31 Αυγούστου αναμένεται να βγουν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό ακόμη 13 καταστήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της νέας εικόνας της αγοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος και στον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς, ο οποίος, όπως σημείωσε, είναι αυστηρός και πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Τα επίσημα εγκαίνια της Δημοτικής Αγοράς έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου , με τον Δήμο να σχεδιάζει μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η προσπάθεια, όπως ανέφερε ο κ. Σημανδηράκης, ήταν η αποκατάσταση να επαναφέρει το εμβληματικό κτίριο όσο γίνεται πιο κοντά στην αρχική του μορφή, ώστε η Δημοτική Αγορά να αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς για τα Χανιά.

Νέος χώρος πρασίνου 15 στρεμμάτων

Στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται και μια σημαντική παρέμβαση στο Ενετικό Λιμάνι. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου έκτασης 15 στρεμμάτων, πάνω από την ανατολική τάφρο. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και, σύμφωνα με τον δήμαρχο, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος ελεύθερος χώρος πρασίνου για κατοίκους και επισκέπτες, σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Οκτώ νέες σχολικές μονάδες – Έργο 52 εκατ. ευρώ

Σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στον τομέα της σχολικής στέγης. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χανίων, τους επόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσει η υπογραφή για την κατασκευή οκτώ σχολικών μονάδων σε δημοτικές κοινότητες του Δήμου Χανίων. Ο εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, με το συνολικό έργο να έχει προϋπολογισμό 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των σχολικών μονάδων είναι δύο χρόνια.

Ακούστε όλα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης: