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ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Αθηνών–Κορίνθου: Ηλικιωμένη οδηγός μπήκε με… άνεση στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

οδήγηση - ηλικιωμένος
clock 13:27 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει βίντεο που δημοσίευσε οδηγός μηχανής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται μία μαύρη Mercedes να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Όπως φαίνεται από το υλικό, το αυτοκίνητο οδηγούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, περίπου στις 13:45, στην περιοχή κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στο βίντεο διακρίνεται η μαύρη Mercedes να κινείται αντίθετα προς την κατεύθυνση των υπόλοιπων οχημάτων, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα σοβαρό και απρόβλεπτο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η ηλικιωμένη οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό της όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η οδηγός κινήθηκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει την αναζήτησή της, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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