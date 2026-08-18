Σαλαμίνα: Ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια -Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

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Στο στόχαστρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρημού (ΔΑΕΕ)βρίσκονται τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας και άφησε πίσω της δύο νεκρούς και δέκα τραυματίες, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες.

Από σήμερα Τρίτη(18/8), κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας ΑποκατάστασηςΦυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολήτων πρώτων οικονομικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα έχουν οι καταθέσεις κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ εξετάζεται βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ή όχι από τις Αρχές ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Το «σημείο μηδέν»

Επιπλέον, οι έρευνες της ΔΑΕΕ επικεντρώνονται στο λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς, σε περιοχή κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης. Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, συλλέγοντας στοιχεία από το έδαφος και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/8), στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Οι ερευνητές σκαρφαλώνουν σε στύλους ηλεκτροδότησης, εξετάζουν καλώδια και αφαιρούν τμήματα αυτών προκειμένου να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Πιο αναλυτικά, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Για τον λόγο αυτό, τμήματα του δικτύου αφαιρέθηκαν και θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα, η οποία, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κατασχεθεί αναπτήρες και υλικά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανά πειστήρια.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν και τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα στην περιοχή των Ελληνικών. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζονται σενάρια ανθρώπινης αμέλειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν. «Δεν προλάβαμε να βγάλουμε ούτε τα αυτοκίνητά μας. Φύγαμε άρον άρον. Μέσα σε επτά λεπτά είχε γίνει καταστροφή», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς

Τραγικό απολογισμό της πυρκαγιάς αποτέλεσε ο θάνατος ηλικιωμένουζευγαριού, το οποίο εγκλωβίστηκε σε παρακείμενο ρέμα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Συνολικά, 593 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών, ενώ αρκετοί από αυτούς φιλοξενήθηκανπροσωρινά στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.

Οι πρώτες καταγραφές δείχνουν ότι αρκετές κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

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