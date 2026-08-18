Κρήτη: Μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο με τρεις επιβαίνοντες – Συνδρομή από αλιευτικό

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Μηχανική βλάβη παρουσίασε το απόγευμα ιστιοφόρο σκάφος με γαλλική σημαία, ενώ έπλεε στον κόλπο των Χανίων, έχοντας τρεις Γάλλους επιβαίνοντες.

Για την παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και το αλιευτικό «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ», το οποίο συνέδραμε το ιστιοφόρο ώστε να καταπλεύσει με ασφάλεια στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από αρμόδιο νηογνώμονα.

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