Οι βιταμίνες που βοηθούν να έχεις δυνατά και υγιή νύχια

Από τη βιοτίνη και τον σίδηρο έως τον ψευδάργυρο και τη βιταμίνη C, δείτε ποια θρεπτικά συστατικά χρειάζονται τα νύχια σας για να παραμένουν δυνατά και υγιή.







Οι βιταμίνες και τα μέταλλα επηρεάζουν κάθε μέρος του σώματός σας, από την καρδιά μέχρι τα νύχια σας. Η εξασφάλιση επαρκούς πρόσληψης των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για δυνατά νύχια όχι μόνο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας τους και στη βελτίωση της εμφάνισης και της αντοχής τους, αλλά αποτελεί και μέρος μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής που υποστηρίζει τη γενικότερη υγεία.

Όπως και το δέρμα σας, έτσι και τα νύχια σας μπορεί να δίνουν ενδείξεις για πιθανά υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες αλλαγές στα νύχια μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα όπως μυκητιασικές λοιμώξεις, καρδιακές παθήσεις, κίρρωση του ήπατος, νεφρική νόσο, ακόμη και μελάνωμα. Αλλαγές στο χρώμα των νυχιών, λευκές ραβδώσεις ή και λευκές κηλίδες, εύθραυστα ή λεπτά νύχια, νύχια σε σχήμα κουταλιού και κίτρινες οριζόντιες γραμμές είναι ορισμένες από τις αλλαγές που αξίζει να προσέξετε.







Η διατροφή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ανάπτυξη των νυχιών. Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι σημαντικότερες βιταμίνες και τα μέταλλα που συμβάλλουν στη διατήρηση δυνατών και υγιών νυχιών και σε ποιες τροφές μπορείτε να τα βρείτε.







Βιοτίνη



Η βιοτίνη είναι απαραίτητη για την παραγωγή κερατίνης, της πρωτεΐνης που αποτελεί βασικό συστατικό των νυχιών. Η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε εύθραυστα και αδύναμα νύχια. Άλλα σημάδια ανεπάρκειας βιοτίνης μπορεί να περιλαμβάνουν τριχόπτωση και δερματικά εξανθήματα. Δεν υπάρχει καθορισμένη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιοτίνης, αλλά η επαρκής πρόσληψη για τους ενήλικες είναι 30 μικρογραμμάρια (mcg) την ημέρα. Τροφές πλούσιες σε βιοτίνη περιλαμβάνουν τους κρόκους αυγών, τα εντόσθια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τον σολομό, το αβοκάντο και τους ξηρούς καρπούς.

Σίδηρος



Ο σίδηρος βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου στη μήτρα του νυχιού, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξή του. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει εύθραυστα ή κοίλα νύχια, γνωστά ως κοιλονυχία, καθώς και κάθετες γραμμές στα νύχια. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη σιδήρου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Ο σίδηρος απορροφάται καλύτερα από το κρέας και άλλες ζωικές τροφές, αλλά μπορεί επίσης να βρεθεί σε σκούρα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια και εμπλουτισμένα δημητριακά.

Ο συνδυασμός τροφών πλούσιων σε σίδηρο με τροφές που περιέχουν βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές πηγές. Παράλληλα, η βιταμίνη C είναι σημαντική και για την υγεία των νυχιών, καθώς συμμετέχει στην παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που συμβάλλει στη δομή και την αντοχή των ιστών.

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Βιταμίνη Β12



Η βιταμίνη Β12 παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο στους ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των νυχιών. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στα νύχια, όπως ευθραυστότητα ή ραβδώσεις. Τι μπορείτε να τρώτε για να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη αυτής της βιταμίνης; Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β12 περιλαμβάνουν το κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τη διατροφική μαγιά και εμπλουτισμένες φυτικές εναλλακτικές.

Ψευδάργυρος



Η έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των νυχιών, όπως λευκές κηλίδες, επιβράδυνση της ανάπτυξης ή και λέπτυνση των νυχιών. Η επαρκής πρόσληψη ψευδαργύρου βοηθά στη φυσιολογική ανάπτυξη και διατήρηση των νυχιών. Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο περιλαμβάνουν το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, το φύτρο σιταριού, τους σπόρους, τους ξηρούς καρπούς, τα κάσιους και τα αμύγδαλα.







Μαγνήσιο



Το μαγνήσιο μπορεί να συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και έχει συνδεθεί με διάφορες λειτουργίες, μεταξύ άλλων με τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, καθώς και με τον μεταβολισμό της ενέργειας. Παίζει επίσης ρόλο στη σύνθεση πρωτεϊνών, μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για την παραγωγή κερατίνης, της κύριας πρωτεΐνης που αποτελεί τα νύχια. Επομένως, η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής που υποστηρίζει συνολικά τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και, κατ' επέκταση, την υγεία των νυχιών.







Βιταμίνη C



Η βιταμίνη C λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό και είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου από τον οργανισμό. Το κολλαγόνο συμβάλλει στη φυσιολογική δομή διαφόρων ιστών και είναι σημαντικό για την υγεία του δέρματος, των μαλλιών, των δοντιών και των νυχιών. Ποιες τροφές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C; Τα εσπεριδοειδή, οι ντομάτες, οι πατάτες, οι κόκκινες και πράσινες πιπεριές, το μπρόκολο και οι φράουλες αποτελούν καλές πηγές αυτής της βιταμίνης.

Ασβέστιο



Ένα πιθανό σημάδι ανεπαρκούς πρόσληψης ασβεστίου είναι τα ξηρά, σπασμένα ή εύθραυστα νύχια, αν και οι αλλαγές στα νύχια μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές αιτίες και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη έλλειψης ασβεστίου. Εκτός από τη συμβολή του στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών, το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία των νεύρων και των μυών, επομένως είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε επαρκή πρόσληψη. Καλές πηγές ασβεστίου περιλαμβάνουν τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το λάχανο, το γιαούρτι, το μπρόκολο, τα κονσερβοποιημένα ψάρια με μαλακά βρώσιμα οστά, όπως οι σαρδέλες, και το cottage cheese.

Βιταμίνη Ε



Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη Ε βοηθά στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Η επαρκής πρόσληψή της μπορεί να υποστηρίξει συνολικά την υγεία των ιστών, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από τα νύχια. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε περιλαμβάνουν τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα εμπλουτισμένα δημητριακά και τα φυτικά έλαια.







Χρειάζεται να παίρνετε συμπληρώματα για την υγεία των νυχιών;



Όποτε είναι δυνατόν, είναι προτιμότερο να λαμβάνετε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής και όχι αποκλειστικά μέσω συμπληρωμάτων. Οι τροφές ολικής αλέσεως και γενικότερα τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα παρέχουν έναν συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, πρωτεϊνών, φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών συστατικών που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο την υγεία των νυχιών όσο και τη συνολική υγεία. Ωστόσο, τα συμπληρώματα μπορεί να είναι χρήσιμα όταν υπάρχει διαπιστωμένη διατροφική ανεπάρκεια ή όταν κάποιος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μόνο μέσω της διατροφής.

Τα συμπληρώματα διατροφής συνήθως περιέχουν συγκεκριμένες βιταμίνες ή μέταλλα σε συμπυκνωμένη μορφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλύτερα ή πιο αποτελεσματικά από τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνονται μέσω των τροφών. Η απορρόφηση και η αξιοποίηση ενός θρεπτικού συστατικού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, ενώ οι ολόκληρες τροφές παρέχουν ταυτόχρονα ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών συστατικών.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες ένα συμπλήρωμα βιταμινών ή μετάλλων μπορεί να είναι ωφέλιμο, εάν κάποιος δεν λαμβάνει επαρκείς ποσότητες συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών μόνο από τη διατροφή του. Άτομα με παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά θρεπτικά συστατικά, όπως η νόσος του Crohn ή η κοιλιοκάκη, μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερη διατροφική αξιολόγηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρωματική χορήγηση θρεπτικών συστατικών.







Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα βιταμινών ή μετάλλων, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματική ανάγκη, να επιλεγεί η κατάλληλη δοσολογία και να αποκλειστούν πιθανές αλληλεπιδράσεις ή αντενδείξεις με άλλα φάρμακα ή συμπληρώματα που λαμβάνετε.

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι προϊόντα που προορίζονται να συμπληρώσουν τη διατροφή. Δεν είναι φάρμακα και δεν προορίζονται για τη θεραπεία, τη διάγνωση, τον μετριασμό, την πρόληψη ή την ίαση ασθενειών. Εάν παρατηρήσετε επίμονες ή ασυνήθιστες αλλαγές στα νύχια σας, είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε γιατρό ή δερματολόγο, καθώς οι αλλαγές αυτές δεν οφείλονται πάντα σε διατροφικές ελλείψεις και μπορεί να αποτελούν ένδειξη άλλης υποκείμενης κατάστασης.

Πηγή: jenny.gr

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