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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παυλίδης: Έκανε χατ τρικ μέσα σε 7 λεπτά (βίντεο)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ
clock 08:52 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η εκκίνηση που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στη σεζόν 2026/27 δεν έχει προηγούμενο για Έλληνα ποδοσφαιριστή και οι αριθμοί του παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων σέντερ φορ του πλανήτη. Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄) στο καταιγιστικό 0-7 στην έδρα της Κάσα Πία και έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Έχει, επίσης, 5 γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συγκομιδή του στα 9 τέρματα μέσα σε 19 ημέρες! Από τις 30/7 όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι απόψε, 17 Αυγούστου! Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 γκολ, χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία. Για τον σούπερ Παυλίδη, χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες... 

Στο 59΄ ο προπονητής τον απέσυρε, καθώς η δουλειά είχε ήδη γίνει και ακολουθούν δυσκολότερα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία  στην Primeira Liga, έχουν ως εξής:



Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες   3-2

Αλβέρκα-Εστρέλα Αμαδόρα    2-2

Ακαντέμικο-Σάντα Κλάρα     0-1

Ρίο Αβε-Πόρτο              0-2

Νασιονάλ-Εστορίλ           2-0

Αρούκα-Μορεϊρένσε          4-0

Φαμαλικάο-Μαρίτιμο        1-2

Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε     αναβολή

Κάσα Πία-Μπενφίκα         0-7

 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγ.)

Πόρτο              6 

Αρούκα             6 

Μαρίτιμο           6 

Μπενφίκα           4

Σπόρτινγκ Λισ.     4 

Σάντα Κλάρα        4 

Νασιονάλ           4 

Ζιλ Βισέντε        3 -1αγ.

Εστρέλα Αμαδόρα    2 

Ακαντέμικο         1 

Μορεϊρένσε         1 

Μπράγκα            1 -1αγ.

Εστορίλ            1 

Φαμαλικάο          1 

Αλβέρκα            1 

Κάσα Πία           0

Ρίο Αβε            0 

Γκιμαράες          0 

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Παυλιδης Μπενφίκα
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