Παυλίδης: Έκανε χατ τρικ μέσα σε 7 λεπτά (βίντεο)

Η εκκίνηση που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στη σεζόν 2026/27 δεν έχει προηγούμενο για Έλληνα ποδοσφαιριστή και οι αριθμοί του παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων σέντερ φορ του πλανήτη. Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄) στο καταιγιστικό 0-7 στην έδρα της Κάσα Πία και έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Έχει, επίσης, 5 γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συγκομιδή του στα 9 τέρματα μέσα σε 19 ημέρες! Από τις 30/7 όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι απόψε, 17 Αυγούστου! Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 γκολ, χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία. Για τον σούπερ Παυλίδη, χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες...



Στο 59΄ ο προπονητής τον απέσυρε, καθώς η δουλειά είχε ήδη γίνει και ακολουθούν δυσκολότερα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Primeira Liga, έχουν ως εξής:





Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 3-2

Αλβέρκα-Εστρέλα Αμαδόρα 2-2

Ακαντέμικο-Σάντα Κλάρα 0-1

Ρίο Αβε-Πόρτο 0-2

Νασιονάλ-Εστορίλ 2-0

Αρούκα-Μορεϊρένσε 4-0

Φαμαλικάο-Μαρίτιμο 1-2

Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε αναβολή

Κάσα Πία-Μπενφίκα 0-7









ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγ.)



Πόρτο 6



Αρούκα 6



Μαρίτιμο 6



Μπενφίκα 4



Σπόρτινγκ Λισ. 4



Σάντα Κλάρα 4



Νασιονάλ 4



Ζιλ Βισέντε 3 -1αγ.



Εστρέλα Αμαδόρα 2



Ακαντέμικο 1



Μορεϊρένσε 1



Μπράγκα 1 -1αγ.



Εστορίλ 1



Φαμαλικάο 1



Αλβέρκα 1



Κάσα Πία 0



Ρίο Αβε 0



Γκιμαράες 0