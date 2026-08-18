Κρήτη: Δεν άντεξε τη ρακή ο 17χρονος και πήγε στο νοσοκομείο

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Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά, έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή, σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη, μαζί με συμμαθητές του στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακή από κατάστημα της περιοχής, παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος.

Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία καθώς μέθυσε.

Εκπαιδευτικός που συνοδεύει τους μαθητές, αντιλήφθηκε την κατάσταση και φρόντισε για την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί του παρασχέθηκε οι απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο, κατά παράβαση της νομοθεσίας για τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η Κρήτη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό επισκεπτών και οργανωμένων εκδρομών.

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