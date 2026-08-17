Κρήτη: Σύγκρουση λεωφορείου με μηχανή - Στο νοσοκομείο 20χρονος δικυκλιστής

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 20χρονου οδηγού του δικύκλου.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό δικυκλιστή και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο έχει αναλάβει να διευκρινίσει το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, το οποίο διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

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