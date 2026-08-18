ΤΡΙ.18 Αυγ 2026 09:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από δάγκωμα σκύλου

κοριτσάκι
clock 09:07 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην Ωτορινολαρυγγική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι, που δέχθηκε επίθεση από σκύλο, το βράδυ της περασμένης Κυριακής (16/8).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον 43χρονο πατέρα του, σε φιλικό σπίτι, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, του επιτέθηκε ο δεσποζόμενος σκύλος του σπιτιού, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο.

Η επτάχρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, εκτός κινδύνου για τη ζωή της.

Συνελήφθησαν ο πατέρας της και ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η περιοχή της Κρήτης όπου η ΑΑΔΕ βγάζει «στο σφυρί» 43 ακίνητα - φιλέτα

Συμβούλιο της Επικρατείας: «Φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που έχουν ακυρωθεί δικαστικά

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κοριτσακι Σκύλος Βενιζέλειο Νοσοκομείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis