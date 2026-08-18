Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από δάγκωμα σκύλου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στην Ωτορινολαρυγγική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι, που δέχθηκε επίθεση από σκύλο, το βράδυ της περασμένης Κυριακής (16/8).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον 43χρονο πατέρα του, σε φιλικό σπίτι, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, του επιτέθηκε ο δεσποζόμενος σκύλος του σπιτιού, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο.

Η επτάχρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, εκτός κινδύνου για τη ζωή της.

Συνελήφθησαν ο πατέρας της και ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η περιοχή της Κρήτης όπου η ΑΑΔΕ βγάζει «στο σφυρί» 43 ακίνητα - φιλέτα

Συμβούλιο της Επικρατείας: «Φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που έχουν ακυρωθεί δικαστικά



