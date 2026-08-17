Χατζίδου: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της κόρης της

H Eλένη Χατζίδου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως η κόρη της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό του και χρειάζεται να κάνει εισπνοές με μάσκα τέσσερις φορές την ημέρα.

«Ανησυχήσατε για το κοριτσάκι μας… Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές! Έχει ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό της και πρέπει να κάνουμε μάσκες τέσσερις φορές την ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, η διάθεσή της δε χαλάει με τίποτα», έγραψε η τραγουδίστρια.

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