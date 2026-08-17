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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Το "Γεντί Κουλέ "φόρεσε τα γιορτινά του -Αποθεώθηκαν οι υπερπρωταθλητές Ελλάδας (foto)

κοσμοσ
clock 22:50 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την αποθέωση γνώρισαν απόψε στη φυσική έδρα του ΟΦΗ, το “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και το τεχνικό επιτελείο, στην όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΑΕ για την παρουσίαση των τεσσάρων εμφανίσεων της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι έδωσαν το παρών στις εξέδρες, καμαρώνοντας τους παίκτες της ομάδας που πρόσφατα κατέκτησαν το Super Cup και εμψυχώνοντάς τους παράλληλα ενόψει του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την προσεχή Πέμπτη στο Παγκρήτιο για τα πλέι οφ του Europa League.

Οι αρχηγοί Ταξιάρχης Φούντας και Θανάσης Ανδρούτσος έφεραν στο γήπεδο τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους.

κοσμοσ2
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