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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΣΗ:Η συγκρότηση της Α1 και της Α2 Κατηγορίας

ΕΠΣΗ
clock 21:06 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΣΗ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής συμμετοχών και της οριστικής συγκρότησης της Α1 και της Α2 Κατηγορία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου η διαδικασία για την Β’.

H ανακοίνωση αναφέρει: "Η Επιτροπή Πρωταθλήματος κινήθηκε άμεσα για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν λόγω μη δήλωσης συμμετοχής ομάδων, ώστε να διεξαχθούν ομαλά τα πρωταθλήματα.

Στην Α1 ΕΠΣΗ δεν δήλωσαν συμμετοχή η ΑΕ Μοιρών και ο ΠΑΟ Δειλινών. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος ενημέρωσε κατά σειρά τις επιλαχούσες ομάδες Τύλισος (αποδέχτηκε), Φαιστός (δεν αποδέχτηκε) και Δαμάστα (αποδέχτηκε).

Η σύνθεση της νέας Α1 Κατηγορίας έχει ως εξής:

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙA

1.Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ

2.ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

3.ΑΛΜΥΡΟΣ  

4.ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ

5.ΖΑΡΟΣ

6.ΠΑΣ ΜΙΝΩΙΚΗ

7,ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

8.ΜΟΧΟΣ

9.Π.Α.Ο.Κ.

10.Π.Α.Ν.Ο.Μ.

11.ΡΟΥΒΑΣ

12,ΡΩΜΑΝΟΣ

13.Ο.Φ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

14.ΠΟΑ Β

15.ΤΥΛΙΣΟΣ

16.ΔΑΜΑΣΤΑ

Στην Α2 ΕΠΣΗ δεν δήλωσαν συμμετοχή ο Άγιος Ιωάννης και η Παλιανή. Τις θέσεις τους πήραν κατόπιν έγκαιρων ενεργειών της Επιτροπής Πρωταθλήματος οι επιλαχούσες ομάδες των δύο ομίλων της Β’ Κατηγορίας, Θρίαμβος Αναλήψεως και Κεραυνός. Η σύνθεση της νέας Α2 Κατηγορίας είναι:

Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

2.ΛΙΝΤΟ

3.Α.Ε. ΜΟΙΡΩΝ

4.Α.Ε.ΦΑΙΣΤΟΣ

5.ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

6.ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ

7. ΚΟΡΑΚΑΣ

8.ΟΦΑΜ

9.ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

10.ΚΟΡΟΙΒΟΣ

11.ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ                                        

12.ΔΩΡΙΕΑΣ

13.ΓΑΡΙΠΑ

14.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

15.ΚΕΡΑΥΝΟΣ      

Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων είναι έτοιμη σε όλα της τα άρθρα και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχών στην Β’ Κατηγορία για να κοινοποιηθεί στα σωματεία."

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