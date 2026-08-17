ΕΠΣΗ:Η συγκρότηση της Α1 και της Α2 Κατηγορίας

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΣΗ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής συμμετοχών και της οριστικής συγκρότησης της Α1 και της Α2 Κατηγορία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου η διαδικασία για την Β’.
H ανακοίνωση αναφέρει: "Η Επιτροπή Πρωταθλήματος κινήθηκε άμεσα για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν λόγω μη δήλωσης συμμετοχής ομάδων, ώστε να διεξαχθούν ομαλά τα πρωταθλήματα.
Στην Α1 ΕΠΣΗ δεν δήλωσαν συμμετοχή η ΑΕ Μοιρών και ο ΠΑΟ Δειλινών. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος ενημέρωσε κατά σειρά τις επιλαχούσες ομάδες Τύλισος (αποδέχτηκε), Φαιστός (δεν αποδέχτηκε) και Δαμάστα (αποδέχτηκε).
Η σύνθεση της νέας Α1 Κατηγορίας έχει ως εξής:
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙA
1.Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
2.ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
3.ΑΛΜΥΡΟΣ
4.ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
5.ΖΑΡΟΣ
6.ΠΑΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
7,ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
8.ΜΟΧΟΣ
9.Π.Α.Ο.Κ.
10.Π.Α.Ν.Ο.Μ.
11.ΡΟΥΒΑΣ
12,ΡΩΜΑΝΟΣ
13.Ο.Φ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14.ΠΟΑ Β
15.ΤΥΛΙΣΟΣ
16.ΔΑΜΑΣΤΑ
Στην Α2 ΕΠΣΗ δεν δήλωσαν συμμετοχή ο Άγιος Ιωάννης και η Παλιανή. Τις θέσεις τους πήραν κατόπιν έγκαιρων ενεργειών της Επιτροπής Πρωταθλήματος οι επιλαχούσες ομάδες των δύο ομίλων της Β’ Κατηγορίας, Θρίαμβος Αναλήψεως και Κεραυνός. Η σύνθεση της νέας Α2 Κατηγορίας είναι:
Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
2.ΛΙΝΤΟ
3.Α.Ε. ΜΟΙΡΩΝ
4.Α.Ε.ΦΑΙΣΤΟΣ
5.ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
6.ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
7. ΚΟΡΑΚΑΣ
8.ΟΦΑΜ
9.ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
10.ΚΟΡΟΙΒΟΣ
11.ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
12.ΔΩΡΙΕΑΣ
13.ΓΑΡΙΠΑ
14.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
15.ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων είναι έτοιμη σε όλα της τα άρθρα και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχών στην Β’ Κατηγορία για να κοινοποιηθεί στα σωματεία."