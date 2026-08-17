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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση με τα τρόπαια και παρουσίαση των νέων εμφανίσεων(φωτο)

οφη-φανελα
clock 20:25 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μία μεγάλη «ασπρόμαυρη» γιορτή έχει μετατραπεί το «Γεντί Κουλέ», με μικρούς και μεγάλους φίλους του ΟΦΗ να δίνουν δυναμικό «παρών» και να απολαμβάνουν από κοντά τις δύο μεγάλες κούπες της ομάδας.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο γήπεδο, έχοντας την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, τα δύο τρόπαια που σημάδεψαν τους τελευταίους μήνες και έχουν δημιουργήσει τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Ομίλου.

οφη-φανελα

Ο κόσμος περιμένει παράλληλα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των εμφανίσεων του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, σε μία εκδήλωση που έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και φέρνει ακόμη πιο κοντά την ομάδα με τους φιλάθλους της.

οφη-φανελα

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή, καθώς οι φίλοι του ΟΦΗ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ποδοσφαιριστές της ομάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να πάρουν αυτόγραφα.

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