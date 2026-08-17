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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

H νέα βασική εμφάνιση του ΟΦΗ

ofi fanela
clock 18:12 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πρώτη του φανέλα για τη νέα περίοδο, παρουσίασε μέσω των social media ο ΟΦΗ, λίγες ώρες πριν τη φορέσουν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη στην εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί στο “Γεντί Κουλέ”.

“Τ’ ατσάλινα εργαλεία στο χέρι ενός μάστορα οργανοποιού δεν χαράζουν απλά το ξύλο της κρητικής λύρας. Χαράζουν ιστορία, γενιές και ήχο που μένει.

Το ίδιο ατσάλι έδωσε το περίγραμμα στο λευκό V που κοσμεί τη νέα μαύρη εντός έδρας φανέλα του ΟΦΗ — αποκλειστικά σχεδιασμένη από την PUMA, με την τεχνολογία dryCELL από ανακυκλωμένα υλικά”, τονίζεται στην ανακοίνωση των “ασπρόμαυρων” που προσθέτουν για την πρώτη φανέλα:

“Το V στο κέντρο του στήθους συμβολίζει το Victory, τη νίκη. Για τις επιτυχίες που ήρθαν, και για εκείνες που έρχονται. Το περίγραμμά του V, σε απόχρωση ατσαλιού, παραπέμπει στα εργαλεία των Κρητικών οργανοποιών που εδώ και γενιές χαράζουν με υπομονή και ακρίβεια τη λύρα και το λαούτο, δίνοντας ζωή σε όργανα που αντέχουν στον χρόνο.

Η φανέλα είναι κατασκευασμένη με την τεχνολογία dryCELL, τεχνικό ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά που απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, εξασφαλίζοντας άνεση και σταθερή απόδοση σε κάθε ένταση αγώνα.

Όπως το ατσάλι ενός εργαλείου δεν βιάζεται να χαράξει το ξύλο, έτσι και κάθε νίκη του ΟΦΗ χτίζεται με πάθος, υπομονή και επιμονή — από γενιά σε γενιά, από αγώνα σε αγώνα”.

Πού θα τη βρείτε

• Στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”

• Στο Cosmossport 1821, στο Ηράκλειο

• Στο online store του ΟΦΗ

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Φανέλα Οφη
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