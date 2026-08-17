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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερη ευκαιρία για όσους κινδυνεύουν από κληρονομιές με χρέη

κληρονομιες
clock 14:09 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανάσα σε χιλιάδες κληρονόμους που βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη αφήνει το νέο κληρονομικό δίκαιο, καθώς αλλάζει το καθεστώς ευθύνης για τις οφειλές που αφήνει πίσω του ο θανών.

Κρίσιμη είναι η ημερομηνία της 22ας Νοεμβρίου 2026, μέχρι την οποία δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να αποδεχθούν την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Η ρύθμιση αφορά κληρονόμους ανθρώπων που είχαν πεθάνει έως τις 22 Μαΐου 2026. Μέχρι τότε μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της δικής τους περιουσίας.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο αλλάζει και την αποποίηση της κληρονομιάς. Η προθεσμία παραμένει στους τέσσερις μήνες από τη στιγμή που ο κληρονόμος πληροφορείται ότι καλείται στην κληρονομιά, ενώ για όσους κατοικούν στο εξωτερικό φτάνει τον έναν χρόνο.

Η σημαντικότερη αλλαγή έρχεται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Από τότε, η κληρονομιαία περιουσία διαχωρίζεται από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου. Με απλά λόγια, τα χρέη του θανόντος δεν θα μπορούν να μετατρέπονται αυτομάτως σε προσωπικές οφειλές του κληρονόμου. Οι πιστωτές θα ικανοποιούνται από την περιουσία που κληρονομήθηκε και, εφόσον απομείνει κάτι μετά την εξόφληση των χρεών, αυτό θα περνά στους κληρονόμους.

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