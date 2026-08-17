Πετρέλαιο: Σταθερές οι τιμές, μετά το ράλι της περασμένης εβδομάδας

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Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent παρέμειναν αμετάβλητα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι στις 01:28 GMT.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 14 σεντς, στα 82,26 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις διύλισης της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα.

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