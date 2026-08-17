Λιμάνι Ηρακλείου - Δεκαπενταύγουστος: Πάνω από 62.000 επιβάτες μέσα σε μία εβδομάδα!

Με περισσότερους από 62.600 επιβάτες, πάνω από 12.000 ΙΧ και συνολικά 71 πλοία να καταγράφονται σε κατάπλους και απόπλους, αποτυπώνεται η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά την εβδομάδα από τη Δευτέρα 10 έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης, από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου καταγράφηκαν 36 κατάπλοι και 35 απόπλοι, δηλαδή συνολικά 71 κινήσεις πλοίων.

Από τους κατάπλους και τις αναχωρήσεις διακινήθηκαν 62.604 επιβάτες, με 33.960 να καταγράφονται στους κατάπλους και 28.644 στους απόπλους . Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση των οχημάτων. Συνολικά, από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου καταγράφηκαν 12.104 ΙΧ, εκ των οποίων 6.950 στους κατάπλους και 5.154 στους απόπλους.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 2.679 φορτηγά, με 1.485 στους κατάπλους και 1.194 στους απόπλους, καθώς και 1.242 δίκυκλα, με 702 κατάπλους και 540 απόπλους.Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη αν περιοριστεί κανείς στο τριήμερο της Παρασκευής 14 έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες καταγράφηκαν 30.813 επιβάτες, δηλαδή σχεδόν οι μισοί από όσους διακινήθηκαν σε ολόκληρη την εβδομάδα. Ειδικότερα, στο τριήμερο καταγράφηκαν 16 κατάπλοι και 15 απόπλοι, συνολικά δηλαδή 31 κινήσεις πλοίων.

Οι επιβάτες ανήλθαν σε 30.813, με 14.857 να καταγράφονται στους κατάπλους και 15.956 στους απόπλους. Ανάλογα αυξημένη ήταν η κίνηση και στα οχήματα. Τα ΙΧ ανήλθαν συνολικά σε 6.107, με 3.064 κατάπλους και 3.043 απόπλους. Στα φορτηγά καταγράφηκαν 575 κινήσεις, ενώ τα δίκυκλα έφτασαν τα 669.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση κατάπλων και απόπλων.

Στους επιβάτες, για παράδειγμα, οι αναχωρήσεις στο τριήμερο ήταν περισσότερες από τις αφίξεις, με 15.956 επιβάτες να αναχωρούν από το Ηράκλειο έναντι 14.857 που έφτασαν , γεγονός που αποτυπώνει και την έντονη έξοδο ταξιδιωτών από το νησί κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

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