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ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Εύοσμο: Μεταλλικός σωλήνας καταπλάκωσε 52χρονο χειριστή κλαρκ

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 21:28 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:45, όταν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ένας μεταλλικός σωλήνας, βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής μηχανήματος φόρτωσης - εκφόρτωσης (κλαρκ).

Βαριά τραυματισμένος, ο χειριστής διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

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