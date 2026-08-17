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ΚΡΗΤΗ

Κριτσά Λασιθίου: Οριοθετήθηκε η φωτιά – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

πυροσβέστης
clock 07:00 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση στην Κριτσά, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, σε περιοχή κοντά στον οικισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς και αποτράπηκε ο κίνδυνος επέκτασής της προς κατοικημένες περιοχές.

Παρά την οριοθέτηση, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις και να διασφαλιστεί ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί εκ νέου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν και τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό εστάλη και μήνυμα του 112 που ανέφερε  «Πυρκαγιά στην περιοχή Κριτσά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Πυρκαγιά Κριτσά
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