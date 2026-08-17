Συγκρούσεις και κλιματική κρίση εκτοξεύουν το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών

Οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση του κόστους των θαλάσσιων και ποτάμιων μεταφορών κατά μήκος βασικών οδών, συμπεριλαμβανομένης της Διώρυγας του Παναμά, του Ρήνου και της Ερυθράς και Μαύρης Θάλασσας, ανέφερανοι FinancialTimes (FT), επικαλούμενοι αναλυτές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο αναφοράς τιμών Argus, ο αντίκτυπος των συγκρούσεων, και συγκεκριμένα το ουσιαστικό κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ, μαζί με τις παρατεταμένες ξηρασίες στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, έχει οδηγήσει σε ρεκόρ αύξησης των ναύλων σε βασικές οδούς.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Διώρυγα του Παναμά, ο Ρήνος και η Ερυθρά και η Μαύρη Θάλασσα. Για τις δύο τελευταίες, οι ναύλοι μεταφοράς για τα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονται στη Μεσόγειο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δύο δεκαετίες αυτή την εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ναύλοι μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο στην Ασία έφτασαν τα 15,22 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που η Argus άρχισε να παρακολουθεί τους ναύλους το 2005. Οι μέσες τιμές spot για αποστολές εμπορευματοκιβωτίων από ασιατικές χώρες προς λιμάνια της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 234% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 10.200 δολάρια ανά τυπικό εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών (μήκους 12,19 μ., πλάτους 2,44 μ. και ύψους 2,59 μ.).

Οι επιπτώσεις του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας του νερού στον ισημερινό Ειρηνικό πάνω από τα κανονικά επίπεδα, έχουν οδηγήσει σε πτώση της στάθμης του νερού στη Διώρυγα του Παναμά.

Για αυτόν τον λόγο, και λόγω της αύξησης της ζήτησης που οφείλεται στην κρίση στο Στενό του Ορμούζ, το μέσο κόστος των ημερήσιων χρονοθυρίδων δημοπρασίας για τη διέλευση από τη διώρυγα αυξήθηκε σε ρεκόρ 1,1-2,5 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο, σύμφωνα με τους FinancialTimes.

«Αυτή είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη αναστάτωση που έχει δει ποτέ η ναυτιλιακή αγορά, επισκιάζοντας την πανδημία Covid», δήλωσε ο JohnOllett, επικεφαλής τιμολόγησης εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη στην Argus. «Η αναστάτωση που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε ένα βαθύ και διαρθρωτικό πρόβλημα που δεν θα εξαφανιστεί σύντομα», δήλωσε ο PeterSand, επικεφαλής αναλυτής στην εταιρεία αναλύσεων Xeneta, προσθέτοντας ότι το κόστος θα μετακυλιστεί μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.

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