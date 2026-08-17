Βίντεο από την εν ψυχρώ εκτέλεση δικηγόρου – Ένοπλος την πυροβόλησε στο κεφάλι

Ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα από το Περού. Στο οπτικό υλικό έχει αποτυπωθεί η εν ψυχρώ εκτέλεση μιας δικηγόρου μέσα σε μπαρ, την ώρα που καθόταν σε τραπέζι με φίλους της. Στο σοκαριστικό ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η ακριβής στιγμή της δολοφονίας, ενώ φαίνεται και ο ένοπλος να πλησιάζει το θύμα από πίσω και εν συνεχεία να την πυροβολεί στο κεφάλι.

Η εκτέλεση στο Περού έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με την Ελενα Σίλβα Παντίλα να μην αντιλαμβάνεται την παρουσία του δράστη. Ο άνδρας, ο οποίος φορούσε κράνος, την πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε.

In a restaurant in the village center of San Martín de Porres in Pacasmayo, Peru, a young lawyer named Helenn Guilianna Silva Padilla was fatally shot by a hit man while having lunch with friends.







Security cameras captured the attacker approaching and shooting her at point-blank… pic.twitter.com/hUNRn9HhCr — T_CAS videos (@tecas2000) August 16, 2026



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δικηγόρος και μητέρα δύο παιδιών βρισκόταν στο κατάστημα με τους φίλους της και απολάμβανε τον καφέ της όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι.







Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε με μοτοσικλέτα. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της δολοφονίας, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρωσία: Η Μόσχα αναγνωρίζει προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων

Θέουτα: Νέα μαζική απόπειρα εκατοντάδων μεταναστών να σπάσουν τα σύνορα μετά την πολύνεκρη κρίση (βίντεο)