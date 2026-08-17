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ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την εν ψυχρώ εκτέλεση δικηγόρου – Ένοπλος την πυροβόλησε στο κεφάλι

δολοφονία, περού
clock 12:30 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα από το Περού. Στο οπτικό υλικό έχει αποτυπωθεί η εν ψυχρώ εκτέλεση μιας δικηγόρου μέσα σε μπαρ, την ώρα που καθόταν σε τραπέζι με φίλους της. Στο σοκαριστικό ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η ακριβής στιγμή της δολοφονίας, ενώ φαίνεται και ο ένοπλος να πλησιάζει το θύμα από πίσω και εν συνεχεία να την πυροβολεί στο κεφάλι.

Η εκτέλεση στο Περού έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με την Ελενα Σίλβα Παντίλα να μην αντιλαμβάνεται την παρουσία του δράστη. Ο άνδρας, ο οποίος φορούσε κράνος, την πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της δολοφονίας, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

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