Δεν έχεις χρόνο: Το άρθρο που έπρεπε να διαβάσεις...χθες!

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Κανείς δεν φεύγει από αυτόν τον κόσμο μετανιώνοντας που δεν πέρασε περισσότερες ώρες στο γραφείο. Κανείς δεν κοιτάζει πίσω στο τέλος της διαδρομής και λέει: «Ευτυχώς που κράτησα τον θυμό μέσα μου» ή «Τι καλά που δεν ρίσκαρα ποτέ».Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σαν να έχουν υπογράψει συμβόλαιο αιώνιας νιότης με τον χρόνο.

Αναβάλλουν την ευτυχία τους για το επόμενο Σαββατοκύριακο, την επόμενη προαγωγή, τη σύνταξη. Ζουν στην αίθουσα αναμονής της ίδιας τους της ζωής.

Το πιο σκληρό, αλλά και το πιο απελευθερωτικό δεδομένο της ανθρώπινης ύπαρξης είναι ένα: Ο χρόνος σου τελειώνει. Και η μεγαλύτερη παγίδα είναι να πιστεύεις ότι έχεις χρόνο.

Το κόστος των ανεκπλήρωτων «θέλω»

Σύμφωνα με την Bronnie Ware, μια νοσοκόμα παρηγορητικής φροντίδας που κατέγραψε τις εξομολογήσεις ανθρώπων στις τελευταίες εβδομάδες της ζωής τους, η νούμερο ένα μετάνοια ήταν κοινή: «Εύχομαι να είχα το κουράγιο να ζήσω μια ζωή πιστή σε μένα, και όχι τη ζωή που οι άλλοι περίμεναν από μένα».

Πόσες φορές έπνιξες μια επιθυμία σου επειδή φοβήθηκες την κριτική; Πόσα ταξίδια ακύρωσες; Πόσα «σ’ αγαπώ» κατάπιες για να μην φανείς ευάλωτος;

Όταν αρνείσαι να ρισκάρεις, δεν επιλέγεις την ασφάλεια. Επιλέγεις έναν αργό, συναισθηματικό θάνατο πριν σταματήσει η καρδιά σου.

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Η λίστα που δεν πρέπει να μείνει στα χαρτιά

Το να φτιάξεις μια λίστα με όσα θέλεις να κάνεις πριν πεθάνεις (Bucket List) δεν είναι μια ρομαντική άσκηση. Είναι ένα σχέδιο δράσης ενάντια στη λήθη. Δεν αφορά μόνο τα εξωτικά ταξίδια ή τα extreme sports. Αφορά την ποιότητα της καθημερινότητάς σου.

Γίνε ο σκηνοθέτης, όχι ο θεατής

Σταμάτα να ζεις τη ζωή σου μέσα από τις οθόνες και τις επιτυχίες των άλλων. Βγες έξω. Λερώσου. Αποτύχε. Δοκίμασε εκείνη τη νέα δεξιότητα, γράψε εκείνο το κείμενο, ξεκίνα εκείνη την επιχείρηση.

Καθάρισε το συναισθηματικό σου real estate

Ο θυμός και οι κακίες είναι βαρίδια. Δεν τιμωρούν αυτόν που σε πλήγωσε· φυλακίζουν εσένα. Συγχώρεσε, όχι γιατί ο άλλος το αξίζει, αλλά γιατί εσύ αξίζεις να περπατάς ελαφρύς.

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Επένδυσε σε ανθρώπους, όχι σε αντικείμενα

Τα πράγματα παλιώνουν και χάνουν την αξία τους. Οι αναμνήσεις, τα γέλια γύρω από ένα τραπέζι, η ζεστή αγκαλιά σε μια δύσκολη στιγμή, είναι τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που δεν χάνουν ποτέ την αξία τους.

Η στιγμή για δράση είναι τώρα

Το άρθρο που διαβάζεις αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά λόγια σε μια οθόνη. Είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης. Η ζωή δεν σε περιμένει να είσαι «έτοιμος».

Έτοιμος δεν θα είσαι ποτέ.

Κλείσε τα μάτια για δέκα δευτερόλεπτα και σκέψου: Αν αυτή ήταν η τελευταία σου χρονιά, τι θα άλλαζες σήμερα κιόλας;

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Μην περιμένεις το τέλος για να εκτιμήσεις την αρχή. Πάρε το ρίσκο. Κάνε το τηλεφώνημα. Κλείσε το εισιτήριο.

Ζήσε!!!

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