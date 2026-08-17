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Δήμος Πλατανιά: Ξεκινούν οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβάρι με voucher

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
clock 20:05 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες που είναι κάτοχοι αξίας τοποθέτησης (voucher) της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ότι, μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων χορήγησης voucher, ξεκινά η διαδικασία εγγραφών των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου.

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου θα πρέπει να προσκομίσουν:

    • το voucher που τους έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.,

    • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου.

Ηλικιακή προϋπόθεση

Στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2024 και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου στο τηλέφωνο:28240 83060

Το τηλέφωνο θα είναι διαθέσιμο για επικοινωνία κατά το χρονικό διάστημα 1/9/2026 έως και 4/9/2026.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά καλεί τους δικαιούχους γονείς να προσέλθουν έγκαιρα, έχοντας μαζί τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

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