Ηράκλειο: Φρενίτιδα για νέα διαβατήρια - Γιατί διπλασιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι

Πάνω από 2.500 διαβατήρια εκτιμάται ότι εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα στον Ιούλιο και τις πρώτες τρεις ημέρες του Αυγούστου, καθώς εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να εξασφαλίσουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ενόψει της αλλαγής που ισχύει από τις 3 Αυγούστου για τις παλαιού τύπου ταυτότητες.

Για το θέμα των πρωτοφανών αυξημένων αναγκών στο Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Κώστας Ανθουλάκης.

Όπως ανέφερε, μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου σχηματίζονταν καθημερινά μεγάλες ουρές από πολίτες που ήθελαν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν το διαβατήριό τους. Αιτία ήταν η ανάγκη να διαθέτουν ένα έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό, καθώς από τις 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Image

(Ο Κώστας Ανθουλάκης)

Αρκετοί πολίτες, για τους δικούς τους λόγους, επέλεξαν να μην προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας και στράφηκαν στη λύση του διαβατηρίου, προκειμένου να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε πρωτοφανή πίεση στο Γραφείο Διαβατηρίων.

Σύμφωνα με τον κ. Ανθουλάκη, ενώ υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετούνταν περίπου 20 έως 25 άτομα την ημέρα , το προηγούμενο διάστημα ο αριθμός έφτασε ακόμη και τα 40 άτομα ημερησίως. Την ίδια ώρα, έξω από την υπηρεσία σχηματίζονταν ουρές 80 και 90 ατόμων.

Image

Η κατάσταση, όπως περιέγραψε, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ήταν πρακτικά αδύνατο να εξυπηρετηθεί τόσος μεγάλος αριθμός πολιτών μέσα σε μία ημέρα. Δεν έλειψαν μάλιστα οι εντάσεις και οι φωνές, καθώς η αναμονή ήταν μεγάλη και η πίεση τόσο για τους πολίτες όσο και για το αστυνομικό προσωπικό ιδιαίτερα αυξημένη.

(Φωτογραφια από create.vista.com)

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Επτά νεκροί φέτος στην θάλασσα - Τι λέει ο ναυαγοσώστης Μάνος Κοξαράκης (ηχητικό)

Δήμος Αγίου Βασιλείου: Πρόγραμμα «pass» για τις πληγείσες περιοχές - Τρέχουν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις

Απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Γύπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους!