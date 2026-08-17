Δήμος Αγίου Βασιλείου: Πρόγραμμα «pass» για τις πληγείσες περιοχές - Τρέχουν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετρά τις πληγές του μετά τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές και προσπαθεί να επιστρέψει σταδιακά στην κανονικότητα. Η φωτιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον, καλλιέργειες και περιουσίες, δοκιμάζοντας κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση, με τις υπηρεσίες και τα συνεργεία να καταγράφουν τις ζημιές και να προχωρούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Όπως δήλωσε μίλωντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των 350 αιτήσεων για την αποκατάσταση του ελαιώνα , του ζωικού κεφαλαίου ενώ έχει συσταθεί και επιτροπή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως και 6.000 ευρώ, για αντικατάσταση οικοσκευής. Πρόκειται για συσκευές που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη καθώς η τελευταία προκαταβολή που έλαβαν για τους καμένους ελαιώνες του 2022, δόθηκε μόλις τον Ιουλίου, αναδεικνύοντας και τους αργούς ρυθμούς αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο ενδέχεται και μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να ξεκινήσει η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο κ.Ταταράκης ο Δήμος εγκρίθηκε από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, για να συμμετέχει στο πρόγραμμα "pass", που αναμένεται να προσφέρει voucher από 200 έως 250 ευρώ για διακοπές στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές.

Η επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη. Η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο, πόρους και συντονισμό, όμως η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει. Με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και τη στήριξη της Πολιτείας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου επιχειρεί να αφήσει πίσω του τη δύσκολη αυτή περίοδο και να ξανασταθεί στα πόδια του.

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