«Μετράμε τις πληγές μας, δεν έμεινε τίποτα» – Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς

Μεγάλες είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 55.000 στρέμματα καμένης γης και σοβαρό πλήγμα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της περιοχής.

Η φωτιά έσβησε μετά από τρία 24ωρα σκληρής μάχης με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη που μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στους ελαιώνες, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις. Από την πρώτη αποτύπωση των ζημιών έχουν καταγραφεί τρία καμένα σπίτια, καθώς και δύο επιχειρήσεις στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Σημαντικές είναι και οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς έχουν καταστραφεί ποιμνιοστάσια και υποδομές που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, δημιουργώντας ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα για τους παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές του δήμου, με προβλήματα στην ύδρευση, την άρδευση και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Ο δήμος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία καταγραφής των αναγκών, προκειμένου να υποβληθούν αιτήματα χρηματοδότησης για τις απαραίτητες αποκαταστάσεις.Την Τρίτη, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή επιτροπή για την αποτίμηση των ζημιών στα κτίρια, ενώ ο ΕΛΓΑ αναμένεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών στις καλλιέργειες.

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(Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης)

Σε ό,τι αφορά το φοινικόδασος της Πρέβελης, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, η φωτιά πέρασε μέσα από την περιοχή προκαλώντας ζημιές κυρίως στο κάτω μέρος της βλάστησης, ενώ σημαντικό τμήμα των φοινίκων δεν υπέστη σοβαρές καταστροφές και εκτιμάται ότι μπορεί να αναγεννηθεί.

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Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου τόνισε ότι οι ακραίες συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους δυσχέραναν σημαντικά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης, με καλύτερη επιτήρηση, ενίσχυση των δικτύων ηλεκτροδότησης και βελτίωση των υποδομών πολιτικής προστασίας.

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